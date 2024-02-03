Интересные детали об уникальном Музее истории образования Молдовы 

В Кишинёве уже много лет существует и успешно функционирует Музей истории образования Молдовы - уникальное учреждение, которое показывает историю нашей страны через призму образования, педагогических идей, развития школы.
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