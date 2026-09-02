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Царьград

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Джигурда подал иск на 500 тыс. руб. из-за продажи ростовых фигур

Джигурда подал иск на 500 тыс. руб. из-за продажи ростовых фигур

Актер Никита Джигурда подал иск в московский суд, требуя 500 тысяч рублей за продажу картонных фигур с его изображением на маркетплейсе без разрешения.

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