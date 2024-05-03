Reuters вернуло заметку со словами Дэвида Кэмерона о праве Киева атаковать Россию

Заметка со словами министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил, что у Киева есть право использовать поставляемое Западом оружие и бомбить мирные территории России, снова появилась на сайте агентства Reuters 3 мая после того, как днем ранее была «отозвана для уточнения некоторых деталей».