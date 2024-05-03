ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Вот интересно, как еще долго этот басмач и продажный партнёр будет пудрить мозги нашему ВВП....Путин провел теле...
  • Светлана Зуева
    Держать на заметке этот хутор....ФСБ ликвидировала...
  • Evgeni Velesik
    А цены выросли с увеличением производства? Кому тапочки нужны?В России выросло ...

Reuters вернуло заметку со словами Дэвида Кэмерона о праве Киева атаковать Россию

Reuters вернуло заметку со словами Дэвида Кэмерона о праве Киева атаковать Россию

Заметка со словами министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил, что у Киева есть право использовать поставляемое Западом оружие и бомбить мирные территории России, снова появилась на сайте агентства Reuters 3 мая после того, как днем ранее была «отозвана для уточнения некоторых деталей».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх