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«ПСЖ» защитит титул, Мбаппе станет лучшим бомбардиром, а «Реал» выиграет общий этап. Прогнозы на Лигу чемпионов

«ПСЖ» защитит титул, Мбаппе станет лучшим бомбардиром, а «Реал» выиграет общий этап. Прогнозы на Лигу чемпионов

Разобрали главные интриги.В ближайший вторник стартует очередной розыгрыш Лиги чемпионов. Новый формат общего этапа уже не воспринимается как эксперимент: команды снова сыграют по восемь матчей с разными соперниками.

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