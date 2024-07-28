День крещения Руси отметили в Новосибирской области

«В День крещения Руси мы с благодарностью обращаемся к нашим древним предкам, к наследию летописцев, благодаря которому у нас есть возможность узнать, как принималось судьбоносное решение о выборе веры, которому суждено было объединить славянские народы, проживающие на территории Древней Руси.
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