Гала Олимпийцев 2024: учеников и учителей наградили за выдающиеся результаты

17 декабря 2024 года в Дворце Республики состоялась торжественная церемония Гала Олимпийцев 2024, на которой были награждены 39 учеников и 42 учителя за выдающиеся результаты на европейских, балканских и международных олимпиадах.
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