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Регион 29

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В Архангельской области объявлен семейный туристический конкурс

Организаторы обещают, что он настоящим праздником для всех, кто дорожит семейными ценностями и любит проводить время вместе с близкимиОрганизаторы обещают, что он настоящим праздником для всех, кто дорожит семейными ценностями и любит проводить время вместе с близкимиКонкурс пройдет с 26 мая по 7 июня и будет состоять из двух этапов:• Тестирование (тестирование на знание Архангельской области в сфере краеведения и туризма);• Творческий (творческие задания в номинациях «Медиа», «Путешествие» ….

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