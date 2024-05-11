В Архангельской области объявлен семейный туристический конкурс

Организаторы обещают, что он настоящим праздником для всех, кто дорожит семейными ценностями и любит проводить время вместе с близкимиОрганизаторы обещают, что он настоящим праздником для всех, кто дорожит семейными ценностями и любит проводить время вместе с близкимиКонкурс пройдет с 26 мая по 7 июня и будет состоять из двух этапов:• Тестирование (тестирование на знание Архангельской области в сфере краеведения и туризма);• Творческий (творческие задания в номинациях «Медиа», «Путешествие» ….
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