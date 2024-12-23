Алькарас сыграет на турнире в Дохе

Со следующего сезона этот турнир будет относиться к категории ATP 500. Ранее стало известно, что в Дохе сыграют Янник Синнер, Новак Джокович, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Алекс де Минаур и Григор Димитров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии