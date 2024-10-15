Университет Майами определил Эль-Ниньо главной причиной жары 2023 года

Исследование, проведенное учеными Университета Майами и опубликованное в журнале Atmospheric Chemistry and Physics, установило, что основным фактором резкого повышения температуры поверхности Земли в 2023 году стало явление Эль-Ниньо, а не антропогенные изменения климата.
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