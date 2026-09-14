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Дубайская фирма с инвесткомандой из четырёх человек собрала долю в SpaceX на $40 млрд

Дубайская фирма с инвесткомандой из четырёх человек собрала долю в SpaceX на $40 млрд

Vy Capital Александра Тамаша владеет 3,4% компании Илона Маска, а стоимость одного этого пакета в 2,5 раза превышает бюджет всей европейской спутниковой программы IRIS2 Дубайская инвестиционная фирма Vy Capital, ключевая команда которой насчитывает всего 4 человека, оказалась пятым по величине акционером SpaceX с долей около 3,4% стоимостью примерно $40 млрд.

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