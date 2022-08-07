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Baijiahao: Путину не понадобилась помощь Китая в противостоянии западным санкциям

Baijiahao: Путину не понадобилась помощь Китая в противостоянии западным санкциям

kremlin.ru / Администрация президента России Российскому лидеру Владимиру Путину удалось противостоять западному давлению без помощи союзников.

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