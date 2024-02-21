Андрей Кириленко: «Если сейчас взять любого молодого игрока из Лиги ВТБ, добавить в любую команду НБА и дать ему 20 минут, гарантирую, он станет ролевиком»

Президент РФБ считает, что молодые баскетболисты Единой лиги ВТБ не затерялись бы в НБА. «Я уверен, если сейчас взять любого молодого игрока в возрасте 20-25 лет из Лиги ВТБ, добавить в любую команду НБА и дать ему играть 20 минут, гарантирую, этот игрок будет ролевым.