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«Дайте сейчас Карпину «Зенит», а Семаку - «Ростов», и мы увидим, кто чего стоит», - Канищев

«Дайте сейчас Карпину «Зенит», а Семаку - «Ростов», и мы увидим, кто чего стоит», - Канищев

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев сравнил работу тренеров «Ростова» и «Зенита». - Не кажется ли вам, что в последнее время Карпин больше прогрессирует как тренер, чем Семак? - Сложно оценивать.

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