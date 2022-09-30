«Дайте сейчас Карпину «Зенит», а Семаку - «Ростов», и мы увидим, кто чего стоит», - Канищев

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев сравнил работу тренеров «Ростова» и «Зенита». - Не кажется ли вам, что в последнее время Карпин больше прогрессирует как тренер, чем Семак? - Сложно оценивать.
Популярные статьи
- «Спартак» одержал волевую победу в Нижнем Новгороде и вплотную подтянулся к тройке лидеров
- Квинси Промес стал единоличным лидером бомбардиров. В девятке лучших снайперов теперь два игрока «Зенита»
- СЕМАК: Малкому и Клаудиньо нравится жить в России, наш паспорт не обеспечивает преференций по составу ни им, ни команде
Свежие комментарии