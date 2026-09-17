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Татар-информ

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«Сталинские соколы» получают за работу до 1 миллиона рублей в месяц

«Сталинские соколы» получают за работу до 1 миллиона рублей в месяц

Фото: © «Татар-информ» Тактическое подразделение «Сталинские соколы», входящее в состав 50-й отдельной бригады Войск беспилотных систем «Варяг», продолжает набор военнослужащих на службу по контракту.

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