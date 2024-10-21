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За рулем

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Эксперт Шапарин раскрыл, почему новые штрафы не обяжут водителей соблюдать ПДД

Эксперт Шапарин раскрыл, почему новые штрафы не обяжут водителей соблюдать ПДД

Новый законопроект, одобренный Госдумой РФ в первом чтении, предполагает наказание в отношении водителей, практикующих опасную езду, штраф в размере 3-5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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