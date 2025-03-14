10 актеров, учивших выдуманные языки для роли: эльфийский, валирийский, На’ви

Казалось бы, актёрам и так хватает работы – учить километры сценария, держать в голове мотивацию персонажа, запоминать сложные мизансцены… Но некоторые из них готовы пойти ещё дальше и буквально заговорить на новом языке.
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