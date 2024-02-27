Названы органы, которые вино разрушает в первую очередь

Злоупотребление вином разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, увеличивая частоту переломов, заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.
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