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Названы органы, которые вино разрушает в первую очередь

Названы органы, которые вино разрушает в первую очередь

Злоупотребление вином разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, увеличивая частоту переломов, заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

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