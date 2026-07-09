Карту инноваций в сфере репродуктивного здоровья создадут в России

В России планируют создать карту инновационных потребностей в сфере репродуктивного здоровья. Это обсудили на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья», которое провел глава Мордовии Артем Здунов.
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