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Количество китайских туристов в Москве выросло в 5 раз: что привлекает гостей из Поднебесной

Количество китайских туристов в Москве выросло в 5 раз: что привлекает гостей из Поднебесной

ТОП-5 самых популярных объектов посещения гостями из Китая в столице России.В пять раз выросло количество гостей из Китая в Москве в первом квартале 2023 года, - сообщает комитет по туризму города Москвы устами своего руководителя Евгения Козлова.

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