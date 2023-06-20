Количество китайских туристов в Москве выросло в 5 раз: что привлекает гостей из Поднебесной

ТОП-5 самых популярных объектов посещения гостями из Китая в столице России.В пять раз выросло количество гостей из Китая в Москве в первом квартале 2023 года, - сообщает комитет по туризму города Москвы устами своего руководителя Евгения Козлова.
ТОП-5 самых популярных объектов посещения гостями из Китая в столице России.В пять раз выросло количество гостей из Китая в Москве в первом квартале 2023 года, - сообщает комитет по туризму города Москвы устами своего руководителя Евгения Козлова.
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