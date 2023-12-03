Несмотря на всю медийно-информационную накачку темы запрета ЛГБТ-движения в стране со стороны патриотической общественности, честно говоря, не верил (слишком долго мы заигрывали с нашими “партнёрами” в идеологии, политике, экономике, финансах, спорте и т.
Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма
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ВС
Вадим Скоробогатов
США САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МОШЕННИК И БАНДИТ МИРА......Один пример с мошенничеством ФАНТИКА (доллара) ..чего стоит.
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13 час.
Ирина52
В атеистическом Советском Союзе не было ни религиозной пропаганды, ли ЛГБТ. Они ПРИШЛИ ВМЕСТЕ,при Горбачеве, как сиамские близнецы.И пока мы не избавимся от капитализма с его потреблядством, не вернем советскую систему воспитания и культ труда, никакие запреты проблемы не решат. Хотя запрет ЛГБТ лучше, чем его раскрутка, но это способ снимать симптом, а не лечить болезнь...
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13 час.
Леонид Руси
Демоны и бесы... сущности вполне реальные и их многие миллиарды... Так что в каждом сатанисте и извращенце сидит такой и контролирует его чувства. А в Пиндосии и Гейропе их просто тьма... В верующего они не войдут, а в атеистов... легко... Они не под защитой ангелов...
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12 час.
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