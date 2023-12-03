Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

ВС Вадим Скоробогатов США САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МОШЕННИК И БАНДИТ МИРА......Один пример с мошенничеством ФАНТИКА (доллара) ..чего стоит.

Ирина52 В атеистическом Советском Союзе не было ни религиозной пропаганды, ли ЛГБТ. Они ПРИШЛИ ВМЕСТЕ,при Горбачеве, как сиамские близнецы.И пока мы не избавимся от капитализма с его потреблядством, не вернем советскую систему воспитания и культ труда, никакие запреты проблемы не решат. Хотя запрет ЛГБТ лучше, чем его раскрутка, но это способ снимать симптом, а не лечить болезнь...