Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Продюсер назвал Стругацких бессмысленным отстоем

Продюсер назвал Стругацких бессмысленным отстоем

Продюсер Сергей Угольников заявил, что произведения братьев Стругацких подходят только подросткам с раздутым эго.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Алексей Загребаев
стада продюСеров -  вот шалман бесполезного бессмысленного отстоя ...... сами ничего создать не могут - только крысятничают у творцов  .....   а существо на фото как был никем так и остался ..........
Ответить
1 м.
Мила tominila
Кто такие Стругацкие нам известно,а это кто?
Ответить
1 м.