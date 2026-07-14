Продюсер Сергей Угольников заявил, что произведения братьев Стругацких подходят только подросткам с раздутым эго.
Продюсер назвал Стругацких бессмысленным отстоем
Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
стада продюСеров - вот шалман бесполезного бессмысленного отстоя ...... сами ничего создать не могут - только крысятничают у творцов ..... а существо на фото как был никем так и остался ..........
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1 м.
Мила tominila
Кто такие Стругацкие нам известно,а это кто?
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1 м.
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