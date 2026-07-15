За сокрушительными ударами по Киеву многие не заметили того круглосуточного шквала атак, которые наносятся по портовой инфраструктуре Одессы.
Конец Одессы: Вы этого и не заметили
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Владимир, а я не еврей.
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1 м.
Tigra07
Вот и правильно, что не верите! Китайцам всё равно - на чьей территории свои товары выпускать, им чем больше охват - тем лучше.
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4 н.
T
Tigra07
А как тогда осваивать народные деньги на возмездяниях и прочих "победах"?
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4 н.
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