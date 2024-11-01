В Алтайском крае отправили в отставку министра транспорта и назначили нового

Прежний руководитель министерства Антон Воронов подал заявление об увольнении по собственному желанию Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края назначен Александр Мошкин - с 1 ноября, в соответствии с распоряжением губернатора Виктора Томенко, сообщает правительство региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии