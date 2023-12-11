Жительница Красноярска нашла тела сына и экс-мужа, зарезанных в квартире

Жительница Красноярска нашла в квартире тела своего сына и экс-супруга, которых зарезали. Источник РЕН ТВ сообщил, что о преступлении стало известно днем 10 октября, когда женщина сообщила о нем в полицию.
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