Американская и британская статистика «дали зеленый свет» европейским индексам во вторник

Основной рост европейских индексов пришелся на вторую половину дня и закрытие сессии вторника. Именно тогда вышли сначала показатели рынка труда и роста зарплат Великобритании, потом была опубликована статистика инфляции США.
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