Мое Люблино
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мое Люблино

19 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Здоровье граждан очень важно для столичного правительства Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что проект проактивного диспансерного наблюдения жителей столицы с хронической сердечной недостаточностью будет продлен на 2024 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх