Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Здоровье граждан очень важно для столичного правительства Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что проект проактивного диспансерного наблюдения жителей столицы с хронической сердечной недостаточностью будет продлен на 2024 год.
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