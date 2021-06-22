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Чтобы помнить всегда: 22 июня - День памяти и скорби

Чтобы помнить всегда: 22 июня - День памяти и скорби

Один из основных вопросов, который обсуждается экспертами и обычными людьми, интересующимися историей, в плане начала Великой Отечественной войны связан вот с чем: почему верховное руководство страны не реагировало на донесения о переброске немецких дивизий к границам Советского Союза? Почему когда говорят о нападении ранним утром 22 июня 1941 года гитлеровской Германии на СССР, то используют термины «внезапное» и «вероломное»?По этому поводу десятки лет идут горячие споры, дебаты и дискуссии.

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