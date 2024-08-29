Двое сварщиков пострадали при возгорании алюминиевой пудры под Иркутской области

Двое сварщиков получили сильные ожоги в результате возгорания алюминиевой пудры в бочке, которое произошло в ходе сварочных работ под навесом рядом с жилым домом на улице Клименко в городе Зима Иркутской области.
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