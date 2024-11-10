«Отказы от приемных детей случаются из-за отсутствия поддержки»

Федеральный банк данных сирот сокращается, однако в специализированных учреждениях остается много детей, которых поместили туда временно — пока родители не справятся с трудной жизненной ситуацией, рассказала «Известиям» руководитель благотворительного фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова.