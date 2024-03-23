Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Михаил, все эти филиппики утыркам можно уже пропустить. Главное, Вы правильно подняли тему, КТО , в погоне за наживой...Интрига закручива...
  • Вера смелых
    А может, это вы - обдолбанная литовской пропагандой?  Уже везде есть инфа, как проникли уёбки в помещение, кто стоял ...Интрига закручива...
  • Александр Платов
    Я вижу только один мусор - он сильно токсичен, и сыплется/льётся из вашего рта. ВЫ не можете писать книг, или разумны...Участник СВО: Свя...

Блинкен встал на сторону Москвы, одёрнув "Большую семёрку"

Блинкен встал на сторону Москвы, одёрнув "Большую семёрку"

Удивительное дело: США не только не стали подогревать тему с российскими выборами, но даже притормозили кое-что! Недавно американский госсекретарь Энтони Блинкен вызвал много споров, заблокировав заявление "Большой семерки" о выборах в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх