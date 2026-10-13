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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о красной Тормены в игре с «Зенитом»: «В мое время это была бы желтая, у нас бывало и хуже – никто не свистел, все играли. Но по нынешним правилам удаление правильное»

Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин высказался об эпизоде с удалением защитника «Краснодара» Витора Тормены в матче с «Зенитом» (2:3) в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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