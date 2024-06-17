Сеть Render использует мощность графического процессора в режиме ожидания

Render (RNDR) — это новаторская блокчейн сеть, предназначенная для помощи в проектах по созданию анимационной графики и визуальных эффектов за счет использования недостаточно используемой мощности графического процессора в домашних устройствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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