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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клейстерс о реформах, предложенных Джоковичем: «Мне не нравится, когда в теннисе что-то меняют»

Ким Клейстерс не поддержала реформы, за которые выступил Новак Джокович . Ранее серб предложил играть не до шести геймов в сете, а до четырех, отказаться от правила «больше-меньше» и укладывать матчи в двухчасовой временной коридор.

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