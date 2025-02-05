Марочко: военные РФ заняли опорный пункт ВСУ у Зелёного Гая

ВС РФ во время боёв около Зелёного Гая Харьковской области заняли опорный пункт Вооружённых сил Украины, с которого украинская сторона контролировала основную часть посёлка, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
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