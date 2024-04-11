Почетный президент РФС Колосков назвал чемпионской игру "Краснодара" и "Зенита"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью Legalbet заявил, что центральный матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом" может стать определяющим в борьбе за чемпионство.