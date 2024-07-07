RT опубликовал видео, где русские бойцы зачищают многоэтажку в Волчанске

Военкор Газдиев показал зачистку Волчанска бойцами спецназ "Ахмат"Бойцы спецназа "Ахмат" работают над зачисткой Волчанска, занятого вооружёнными силами Украины.
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