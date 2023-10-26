Соцсети: женщина на автомобиле сбила девушку-подростка в Барнауле

После ДТП автомобилистка скрылась с места происшествия, а пострадавшая встала и зашла в трамвай В Барнауле автомобилистка сбила девушку-подростка и скрылась с места ДТП, сообщают в телеграм-канале Barnaul 22.
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