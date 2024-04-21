МВД: банки должны раскрывать сведения о переводах за сутки

Министерство внутренних дел России предлагает обязать банки предоставлять правоохранительным органам информацию о переводах электронных средств в срок не позднее трех рабочих дней, а при наличии технической возможности — в течение 24 часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)