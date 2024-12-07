Зонт для защиты от США, ЕС, фашизма и ЛГБТ выставили в российском музее

В Музее истории города Ростов-на-Дону появился экспонат в виде зонта, который, по задумке авторов, предназначен для защиты от США, Европейского союза (ЕС), фашизма и ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).