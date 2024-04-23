Матвиенко назвала целенаправленное убийство Еремина терактом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву назвала целенаправленное убийство военного корреспондента «Известий» Семена Еремина терактом.
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