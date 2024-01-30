О каком «мире» с Россией талдычит русофоб Кисида?

Выступая с программной речью в нижней палате представителей парламента, премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь прибег к напоминающей мантру формулировке о целях и задачах японской дипломатии на российском направлении.
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