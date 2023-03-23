Аргументы недели

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Медведев заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию прошел блестяще

Медведев заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию прошел блестяще

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию прошел блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений Москвы и Пекина.

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