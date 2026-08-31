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Газета.ру

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Ученая Антажан: у берегов Европы начали размножаться ядовитые физалии

Ученая Антажан: у берегов Европы начали размножаться ядовитые физалии

Потепление Северной Атлантики стало причиной активного размножения опасных для человека физалий, также известных как «португальские кораблики», в водах Европы.

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