В Пермском крае начал действовать особый противопожарный режим

На территории Пермского края начал действовать особый противопожарный режим. Эта мера налагает дополнительные запреты и обязанности на жителей региона, предприятия и органы власти и местного самоуправления.
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