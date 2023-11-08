Зеленский выдал свои страхи: Опасается перемен в США

Украинский лидер заявил, что Киев боится взглядов ряда членов Республиканской партии США.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителей его страны пугает позиция определённых членов Республиканской партии США.
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