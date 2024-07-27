Как начнется август в Хабаровске: прогноз синоптиков

ХАБАРОВСК, 28 июля, ФедералПресс. В августе в Хабаровске ожидается разнообразная погода. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, начало месяца будет отмечено несколькими прохладными днями, особенно долгожданными после жаркого июля.
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