Мексика: Силы безопасности начали поисковую операцию в районе Авенида Мануэля Х. Клутье и бульвара Роландо Архона, колония Ломас-дель-Булевар, Кулиакан, штат Синалоа, в послеобеденные часы после стрельбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым