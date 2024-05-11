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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Ромащенко – фаворит на пост тренера липецкого «Металлурга»

Максим Ромащенко может возглавить липецкий «Металлург». 47-летний специалист – основной кандидат на пост главного тренера команды после отставки Сергея Машнина, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

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