Обзор второй серии сериала «Киркоров. Сериал» — «Любящий супруг»

Вторая серия сериала канала Pops! о творчестве Филиппа Киркорова, озаглавленная «Любящий супруг», продолжает рассказ о его музыкальной карьере, сосредотачиваясь на периоде, когда артист работал под руководством Аллы Пугачёвой.