Mash: Боярский не стал обсуждать роль волка в фильме «Мама» из-за квадроберов

Актер Михаил Боярский, похоже, опасается не желает обсуждать тему квадроберов. Чтобы избежать ассоциаций с этой темой он отказался отвечать на вопросы о фильме «Мама», в котором он сыграл волка, сообщает Telegram-канал Mash.
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