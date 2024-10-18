Mash: Боярский не стал обсуждать роль волка в фильме «Мама» из-за квадроберов

Актер Михаил Боярский, похоже, опасается не желает обсуждать тему квадроберов. Чтобы избежать ассоциаций с этой темой он отказался отвечать на вопросы о фильме «Мама», в котором он сыграл волка, сообщает Telegram-канал Mash.